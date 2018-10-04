2018-10-04T10:12:12+03:00
Общество

Житель Ростова-на-Дону украл из магазина дорогой парфюм

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Житель Ростова-на-Дону украл из магазина дорогой парфюмЖитель Ростова-на-Дону украл из магазина дорогой парфюм
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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 26-летний местный житель, которого подозревают в краже. Согласно официальной версии, мужчина, будучи в одном из магазинов косметических средств, спрятал в карман несколько небольших, но дорогих флаконов духов.

- Злоумышленник воспользовался тем, что продавец отвлекся, после чего вышел из магазина с похищенным, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

Позже представители магазина, обратившись за помощью к стражам порядка, оценили сумму ущерба в 12 тысяч рублей. Мужчину нашли, в отношении него возбудили уголовное дело. Если вина ростовчанина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Усть-Донецком районе стражи порядка раскрыли кражу из автомобиля «ГАЗель» местных дорожников. Неизвестные похитили инструменты для ремонта, стоимость которого владелец оценил в 120 тысяч рублей. По подозрению задержали ранее судимых по аналогичной статье двоих мужчин (одному 31 год, другому 28 лет) из города Шахты, которые приехали в Усть-Донецк целенаправленно, чтобы совершить кражу.

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