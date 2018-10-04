2018-10-04T10:20:39+03:00
Общество

Звезда Playboy Мария Лиман в прозрачном нижнем белье смутила поклонников

Красотка из Ростова-на-Дону рассказала, какие сумасшедшие сны ей снятся
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Красотка из Ростова-на-Дону рассказала, какие сумасшедшие сны ей снятся. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Красотка из Ростова-на-Дону рассказала, какие сумасшедшие сны ей снятся. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
Изменить размер текста:

Звезда Playboy Мария Лиман не дает своим поклонникам перевести дух. Не так давно она опубликовала у себя на странице в Инстаграм фото в топике со сверхглубоким декольте. Так, что один из них даже написал: "Машка, ого у тебя шары!". Но этого ей показалось мало и она решила предстать перед подписчиками во всей красе - а точнее в прозрачном нижнем бель.

- Сладких снов, - игриво подписала она снимок. - Я всегда с огромным удовольствием засыпаю и хочу запомнить свои сумасшедшие сны. И потом посмотреть в соннике, что же это значит. Но обычно в памяти остается какая-то реально несвязная ерунда. Вот сегодня утром меня укусила корова, а на днях заходили цыгане. А проснулась я от своего рычания. Во сне превратилась в дракона, выпрыгнула в окно, а крылья так и не раскрылись. Никакой эротики. А вы верите в сны?

liman_marialiman_maria
Сладких снов
8788 отметок «Нравится»188 комментариевInstagram

Народ тут же поддержал модель, рассказывая о своих сновидениях. Один из них написал следующее:

- Я очень мечтаю, чтобы я тебе приснился. Вот это был бы твой самый сумасшедший сон

Но большинство только оставляли под сексуальным фото комментарии: «Глаза потрясающие», «Вы самая красивая в России модель, а может быть даже и в мире» и «Ты пример для подражания для девочек!».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчане выстроились в очередь, чтобы забрать себе потерявшегося милашку-хаски
«Секс-машина!»: невеста Баскова в откровенном мини сразила фанатов
В Ростовской области следователи начали проверку после столкновении танкера и сухогруза
Житель Ростова-на-Дону украл из магазина дорогой парфюм
В Ростове-на-Дону стихийный рынок мешает жильцам подъехать к своему дому
Житель Ростова-на-Дону просит убрать ларьки из подземного перехода на проспекте Нагибина
В Ростове-на-Дону у торговцев конфисковали больше 700 контрафактных Adidas, Nike и Reebok
Соцсети: шифер и камни падают на головы прохожих со здания в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону будут судить банду наркодилеров из девяти человек
В Ростове-на-Дону два человека пострадали при столкновении маршрутки и иномарки
Чем опасны спайсы?
Ребенок, вышедший из окна, возмутил ростовчан
В Аксае рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и снес столб, пострадали два человека
Житель Таганрога до смерти избил беременную гражданскую супругу
Электричка "Ростов - Таганрог" поедет раньше 6 октября 2018
«Садовник или сантехник»: поклонники посоветовали, какие фильмы посмотреть сексуальной Марии Лиман
Власти Ростова-на-Дону опровергли информацию о повышении стоимости проезда в троллейбусах
Погода на октябрь 2018 года в Ростове-на-Дону: резкого похолодания синоптики не обещают
В Ростовской области за год снизилось количество трудоспособного населения
В Ростове-на-Дону будут судить женщину, которая зарезала мужа за разговоры о разводе
В Таганроге восстановили водоснабжение