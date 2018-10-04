Звезда Playboy Мария Лиман в прозрачном нижнем белье смутила поклонников

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-04T10:20:39+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман не дает своим поклонникам перевести дух. Не так давно она опубликовала у себя на странице в Инстаграм фото в топике со сверхглубоким декольте. Так, что один из них даже написал: "Машка, ого у тебя шары!". Но этого ей показалось мало и она решила предстать перед подписчиками во всей красе - а точнее в прозрачном нижнем бель.

- Сладких снов, - игриво подписала она снимок. - Я всегда с огромным удовольствием засыпаю и хочу запомнить свои сумасшедшие сны. И потом посмотреть в соннике, что же это значит. Но обычно в памяти остается какая-то реально несвязная ерунда. Вот сегодня утром меня укусила корова, а на днях заходили цыгане. А проснулась я от своего рычания. Во сне превратилась в дракона, выпрыгнула в окно, а крылья так и не раскрылись. Никакой эротики. А вы верите в сны?

liman_maria Сладких снов

Народ тут же поддержал модель, рассказывая о своих сновидениях. Один из них написал следующее:

- Я очень мечтаю, чтобы я тебе приснился. Вот это был бы твой самый сумасшедший сон

Но большинство только оставляли под сексуальным фото комментарии: «Глаза потрясающие», «Вы самая красивая в России модель, а может быть даже и в мире» и «Ты пример для подражания для девочек!».