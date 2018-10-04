2018-10-04T10:35:59+03:00
Общество

В Ростовской области следователи начали проверку после столкновении танкера и сухогруза

Авария произошла на реке Дон
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: Южное следственное управление на транспорте.Фото: Южное следственное управление на транспорте.
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Южное следственное управление на транспорте сообщило о начале проверки по факту столкновения двух теплоходов на реке Дон. Происшествие случилось утром 3 октября в десяти километрах от станицы Багаевской.

- По версии следствия, произошло столкновение двух судов «Волго-Дон 147» и «Глория», - пояснили в Южном следственном управлении на транспорте, добавляя, что оба судна получили незначительные повреждения и разлива нефтепродуктов не обнаружено.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что теплоход и сухогруз получили серьезные повреждения, в связи с этим к ним на помощь вышел буксир.

- В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, -- говорят в Южном СУ на транспорте. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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