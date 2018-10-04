2018-10-04T10:44:46+03:00
Дом. Семья

Ростовчане выстроились в очередь, чтобы забрать себе потерявшегося милашку-хаски

Пес сбежал от хозяев
Илья БОГОМОЛОВ
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Против этого взгляда собачники не могли устоять. Фото пользователя ВК Джеффри Дамера из группы "Ростов Главный".Против этого взгляда собачники не могли устоять. Фото пользователя ВК Джеффри Дамера из группы "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии молодого пса породы хаски, которого сотрудники ветеринарной клиники нашли на улице, в микрорайоне Сельмаш.

- Друзья, присмотритесь к этому хаски! Может, кто узнает в нем своего любимца. Очень воспитанный, ничего не крушит и любит играть, - написал автор поста, в надежде найти хозяев четвероногого красавца.

Но песик на фото получился такой милый, что люди в комментариях не столько подсказывали, где его дом, сколько просили отдать его им, если хозяева не найдутся.

Милый хаски.

- Собаку отдадим только ответственному человеку. Желающих пруд пруди, нам знающие нужны. Это не игрушка, не показатель крутости и не "ми-ми-ми". Будем искать до последнего, - ответил автор.

Спустя 12 часов он написал, что пса все-таки забрали домой.

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