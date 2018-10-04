Ростовчане выстроились в очередь, чтобы забрать себе потерявшегося милашку-хаски

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-04T10:44:46+03:00

Против этого взгляда собачники не могли устоять. Фото пользователя ВК Джеффри Дамера из группы "Ростов Главный".

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии молодого пса породы хаски, которого сотрудники ветеринарной клиники нашли на улице, в микрорайоне Сельмаш.

- Друзья, присмотритесь к этому хаски! Может, кто узнает в нем своего любимца. Очень воспитанный, ничего не крушит и любит играть, - написал автор поста, в надежде найти хозяев четвероногого красавца.

Но песик на фото получился такой милый, что люди в комментариях не столько подсказывали, где его дом, сколько просили отдать его им, если хозяева не найдутся.

Милый хаски.

- Собаку отдадим только ответственному человеку. Желающих пруд пруди, нам знающие нужны. Это не игрушка, не показатель крутости и не "ми-ми-ми". Будем искать до последнего, - ответил автор.

Спустя 12 часов он написал, что пса все-таки забрали домой.