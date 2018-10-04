«Секс-машина!»: невеста Баскова в откровенном мини сразила фанатов

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-04T10:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Невеста Николая Баскова снова купается в стихах и комплиментах. Меньше суток назад Виктория Лопырева опубликовала на своей странице фотографию, которая уже собрала почти 50 тысяч лайков. На нем роскошная блондинка в коротеньком мини демонстрирует свою идеальную фигуру и длинные ноги. Поклонники не скупятся на комплименты: «Фантастика», «Секс машина!», «Виктория - Вы прекрасны!», «Опасная», «Какой взгляд: можно в экстаз впасть...», «Это нокаут! Слова не нужны...», а еще - «Сексуальная малышка», «Бомбическая красотка», «Вау, полехче», «Нереально круто!».

lopyrevavika There is only one place to stay in Paris @fsparis #fourseasons #georgev V @victordanilov.off

Один из них даже посвятил красотке стихи. Были и тем, кто предложил «Мисс Россия» сотрудничество в модельной сфере. А некоторые не устают уверять окружающих, что самая сексуальная блондинка России в интересном положении. Вот и на этом фото, где она прикрыла живот руками, они тоже предположили - Виктория что-то скрывает.

- Убери руки, - написал один из поклонников.

- Она не уберет, так как беременна, - стоит на своем один из хейтеров.