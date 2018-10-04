В Ростове-на-Дону ищут водителя, который сбил девочку и скрылся
ДТП произошло на улице Тарновского-Терлецкого
В Ростове ищут водителя, сбившего ребенка.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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3 октября, около 13:50, в Ростове на улице Тарновского-Терлецкого, 93 автомобиль сбил ребенка. Об этом в социальной сети сообщила ростовчанка Любовь Ласкова, мать пострадавшей девочки.
- Со слов дочери, это был автомобиль ВАЗ-2107 красного цвета, номера рассмотреть не успела, - пишет женщина. - Автомобиль с места происшествия скрылся. Ребенок получил травмы. Если кто-то видел, или снял на видеорегистратор, просим помочь.
Вместе с сотрудниками полиции ростовчанка прошлась по соседним магазинам, но камер видеонаблюдения нигде не оказалось, поэтому ей сейчас очень нужны очевидцы ДТП.