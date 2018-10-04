2018-10-04T12:17:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону появится новый маршрут автобуса - от центра до площади Чкалова

Ряд других маршрутов ждут изменения
Илья БОГОМОЛОВ
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К 1 ноября, когда в Ростове заработает новая маршрутная сеть общественного транспорта, значительно изменятся схемы движения автобусов, следующих в микрорайоны Мирный и Чкаловский. Об этом сообщают в Интернет-сообществе "Ростовский городской транспорт".

Будет изменена схема маршрута № 92А «СТ «Агропром» – Центральный рынок». Теперь он будет следовать не через проспект Космонавтов, а по улице Фурмановской. На линии выйдут 5 автобусов средней либо малой вместимости.

Также будет открыт новый маршрут № 52 «площадь Чкалова – Главный ЖД Вокзал». Его схема выглядит следующим образом: площадь Чкалова – пер. Сальский – ул. Казахская – пер. Беломорский – ул. Киргизская – ул. Троллейбусная – ул. Менжинского – пр. Сельмаш – пр. Шолохова – ул. Красноармейская – Привокзальная площадь – ул. Красноармейская – пр. Шолохова – пр. Сельмаш – ул. 1–й Конной Армии – ул. Веры Пановой – ул. Менжинского – ул. Троллейбусная – ул. Киргизская – площадь Чкалова. По маршруту поедут 15 автобусов большой вместимости.

20 автобусов средней либо малой вместимости маршрута № 92 «ЖК «Платовский» – Центральный Рынок» поедут по следующей схеме: ЖК «Платовский» – Ростовское море – ул. Орская – ул. Каскадная – пер. Днепровский – ул. Вятская – ул. Штахановского – ул. Армянская – пр. Королева – пр. Космонавтов – ул. Плиева – пр. Нагибина –пр. Ворошиловский – Центральный рынок.

Автобусы и маршрутки № 90 сохранятся в нынешнем виде. Маршрут № 22, который следует с Верхнего Темерника через переулок Днепровский, площадь Чкалова, Мирный и торговый центр «Горизонт» в центр города, будут обслуживать 10 автобусов средней вместимости, вместо 18 большой вместимости, как сейчас.

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