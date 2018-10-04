Объявили карантин: в Ростовской области у коровы обнаружили бешенство

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-04T13:44:53+03:00

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В Чертковском районе Ростовской области зафиксирована вспышка смертельного заболевания. Бешенство нашли у коровы, которая пала в хуторе Петровский.

- За помощью к нам обратился владелец местного крестьянского (фермерского) хозяйства, - рассказали ветеринары. - Мужчина сообщил, что одна из его коров ведет себя странно: постоянно мычит и отказывается от еды, а незадолго до изменения поведения животного фермер видел вблизи своего двора диких лис.

Ветеринары рекомендовали владельцу изолировать корову от стада, установив за ней наблюдение. Через два дня буренка пала. В областной лаборатории подтвердили опасения - она была заражена бешенством.

В хуторе объявили карантин, и начались мероприятия по ликвидации и недопущению распространения смертельной инфекции. За контактировавшими с коровой животными, это порядка 20 голов, будут наблюдать ветврачи. В ближайшее время начнется и вынужденная вакцинация домашних питомцев.