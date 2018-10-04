2018-10-04T14:33:58+03:00
Общество

Ученые предлагают скинуться на оздоровление Цимлянского водохранилища

Сами сотрудники АзНИИРХа перечислят однодневный заработок
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сотрудники Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства обратились к жителям с призывом помочь Цимлянскому водохранилицу. Сами они перечислят однодневный заработок на улучшение экологической ситуации. Средства пойдут на зарыбление водохранилища молодью растительноядных видов рыб.

- Цимлянское водохранилище имеет важнейшее значение для экономического развития, экологического благополучия региона, - говорится в официальном сообщении института. - Более 60 лет оно обеспечивает жителей и производственные предприятия прибрежных районов водой, это и самый крупный на юге России пресноводный рыбопромысловый водоем.

На данный момент, по утверждению ученых, есть немало проблем, которые требует решения, в частности, заиливание дна, зарастание водными растениями нерестилищ, интенсивное развитие сине-зеленых водорослей. Это ухудшает качество воды и препятствует размножению промысловых рыб.

Специалисты выход знают. Они считают, что увеличение популяции белого толстолобика и белого амура, потребляющих водные растения, позволит уменьшить их количество в водоеме, очистить дно, восстановить рыбопродуктивность нерестилищ.

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