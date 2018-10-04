СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-04T15:48:18+03:00

Нож в спину: в Ростове-на-Дону женщина едва не убила возлюбленного

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В Ростове-на-Дону под следствием оказалась местная жительница, которую подозревают в нападении на возлюбленного. Ссора началась с позднего возвращения.

- На почве ревности произошла словесная перепалка, а затем драка, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Злоумышленница схватила кухонный нож и ударила сожителя в поясницу.

Удар был сильным, но не смертельным. Мужчина смог добраться в больницу, где ему начали оказывать помощь, а полицейские задержали его возлюбленную. В отношении 31-летней ростовчанки возбудили уголовное дело, ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, в Таганроге ранее судимый за серию краж жестоко избил свою супругу. Его не остановил тот факт, что несчастная ждала от него ребенка. Спасти ее не удалось. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.