"Альфонс! Кобель!" Обиженная ростовчанка расписала машину возлюбленного помадой

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-04T16:04:16+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии малиновой машины, припаркованной у проходной известного на весь мир завода. Интерес вызвали стекла автомобиля, расписанные розовой помадой. Такие слова как "альфонс", "кабель", "письканосец" (орфография сохранена) дали комментаторам понять, что речь идет о женской мести хозяину машины, который, очевидно, предал любовь барышни.

Правда, не все поверили в вариант с обиженной дамой. Некоторые горожане уверены, что мужчина нарисовал эти слова сам - для саморекламы.

- Если для мести на машине пишут, то явно не помадой, - прокомментировал один из участников дискуссии.

Действительно, обычно автомобили портят краской, чтобы сложнее было отмыть. Один из последних случаев - в Ростове неизвестные обвинили хозяина черного внедорожника в педофилии, расписав иномарку непристойностями.