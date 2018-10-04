Ростовчанка кинула пепельницу на капот BMW, хозяйка которого припарковалась возле ее дома

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-04T16:02:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону две женщины крупно поссорились из-за парковки. Как рассказали в полиции, сотрудники которой впоследствии прибыли на место происшествия, все началось с того, что девушка на BMW оставила машину у дома и направилась в салон красоты.

Произошедшее очень не понравилось 56-летней жительнице первого этажа, которая сделала замечание, а потом и вовсе бросила пепельницу в дорогостоящий автомобиль. За рамками официального сообщения о конфликте остались реальные намерения женщины, не исключено, что она просто хотела пригрозить, но попала точно в капот. Закончилось все вызовом стражей порядка.

- Материальный ущерб составил более 30 тысяч рублей, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Гражданка его возместила.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Агрессивной жительнице дома грозит штраф до сорока тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года, арест до трех месяцев, либо лишение свободы на два года.