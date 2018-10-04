СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-04T16:56:30+03:00

В Ростове-на-Дону на Таганрогской на постамент устанавливают истребитель Су-27. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

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В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской в ближайшее время установят списанный истребитель Су-27. Памятник появится в рамках 75-й годовщины создания 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, а также приурочен к 80-летию Октябрьского района.

Судя по сообщениям очевидцев, списанный истребитель доставили в ночь с 3 на 4 октября, а уже утром он находился на подготовленной площадке, с помощью подъемного крана его должны перенести на постамент.

Ранее было известно, что цена работ, согласно заявке на сайте государственных закупок, составляет 4 844 428 рублей.

Напомним, Су-27 - многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Су-27 является одним из основных самолетов ВВС России, его модификации состоят на вооружении ряда других стран (СНГ, Индия, Китай).