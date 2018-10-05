2018-10-05T10:34:44+03:00
Общество

«Бизнес в объективе»: Промсвязьбанк открыл фотопроект в Ростове-на-Дону

Он расскажет истории ростовских бизнесменов
Ольга КУБЫШЕВА
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&ensp;Фото: Ольга КУБЫШЕВА
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Выставку «Бизнес в объективе» желающие смогут увидеть в Донской публичной библиотеке Ростова-на-Дону. Это масштабный фотопроект Промсвязьбанка и «Опоры России», запущенный четыре года назад. За это время прошло свыше ста выставок от Владивостока до Калининграда, а участие в проекте приняли более 600 предпринимателей - владельцев event-агентств, кафе, медцентров, ресторанов, строительных компаний, оптовых баз, производителей товаров и пр.

&ensp; Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

- Главная цель фотовыставки - показать будни предпринимателей и настоящее лицо нашего бизнеса, - пояснила региональный директор ОО «Ростовский» Промсвязьбанка Лариса Чураева. - Мы говорим не только о важности малого и среднего бизнеса, но и показываем лица людей, которые создают для нас повседневные товары и услуги, настраивают логистику и инфраструктуру, защищают, обеспечивают миллионы людей и строят города. Мы высоко ценим вклад каждого из них в развитие нашего региона. В этом году фотопроект дополнился 15 новыми донскими участниками-предпринимателями.

Выставка проходит в рамках форума «Территория бизнеса - территория жизни».

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