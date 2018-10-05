2018-10-05T10:22:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в районе ТРЦ «Горизонт» отключат холодную воду на сутки

Краны опустеют в понедельник, 8 октября
Ольга ГОПАЛО
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Краны опустеют в понедельник, 8 октября.Краны опустеют в понедельник, 8 октября.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду. Как рассказали в горадминистрации, краны в домах ростовчан опустеют в понедельник, 8 октября, с девяти часов утра. Вода будет отсутствовать ровно сутки. Речь идет о домах, которые расположены в границах: улица Криворожская, переулок Оренбургский, улица Симферопольская и проспект Михаила Нагибина (район ТРЦ «Горизонт»).

Все это время будут проходить работы, связанные с переврезcкой водопроводной линии.

Кроме того, плановые отключения проходили и накануне. Рано утром в пятницу, 5 октября, водоснабжение должны были возобновить в границах: ул. Мечникова – ул. Текучева; пер. Доломановский – ул. Локомотивная. А также в границах: с/х «Нива», поселка Каратаево, район ТЭЦ-2 и садоводческого товарищества «Изумруд». Там также проходили плановые работы.

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