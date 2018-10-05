2018-10-05T10:31:34+03:00
Общество

В зоопарке Ростова-на-Дону появились новые лама, гуанако и альпака

Сразу несколько животных приехали в донскую столицу из других городов
Ольга ГОПАЛО
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Вот уже 23 года этот вид животных не содержался в Ростовском зоопарке. Фото: Ростовский зоопарк.Вот уже 23 года этот вид животных не содержался в Ростовском зоопарке. Фото: Ростовский зоопарк.
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В Ростове-на-Дону посетители зоопарка смогут увидеть новых животных. С началом осени в нем появились новоселы - альпака, гуанако и лама. Все они содержатся на аллее, рядом с центральным входом в зоопарк.

По словам зоологов, в начале осени родилась лама, которую согласно правилам этого года назвали на первую букву алфавита – «Ариэль». Сейчас она вместе с мамой Леей и папой Обухом содержится в одном вольере. Ближайшие несколько месяцев малышка будет питаться материнским молоком, а потом начнет пробовать и взрослую пищу.

А вот гуанако «Лорд» родился в Липецком зоопарке в конце февраля. В Ростовский зоопарк он приехал, чтобы «разбавить кровь» в существующем стаде гуанако. Весной молодого самца переведут к остальным сородичам, а пока его можно увидеть в вольере на центральной аллее.

Ну, и наконец, альпака приехала из Нижегородского зоопарка «Лимпопо» в конце сентября. Вот уже 23 года этот вид не содержался в Ростовском зоопарке, а теперь все желающие смогут увидеть полугодовалую малышку в вольере. Она питается сеном, отрубями, ячменем, овсом, яблоками и морковью.

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