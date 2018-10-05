В Ростовской области синоптики пообещали заморозки

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-05T10:45:06+03:00

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В Ростовской области осень окончательно вступает в свои права. И доказательство этому - заморозки, о которых рассказали ростовские метеорологи. Так, в ночь на пятницу, 5 октября, в некоторых районах Дона столбики термометров были зафиксированы на отметке от нуля до минус трех градусов. А на поверхности почвы, по данным синоптиков, заморозки. Правда, днем воздух прогреется до 14 тепла. При этом порывы ветра временами будут достигать двадцати метров в секунду.

Если говорить о Ростове-на-Дону, то в пятницу. 5 октября, будет облачно и без осадков. Днем до 13 тепла, ночью - от плюс четырех до семи градусов. А вот воскресенье, 7 октября, станет по-настоящему жарким. В этот день воздух прогреется до 17 тепла.

Правда, в начале следующей рабочей недели уже обещают дождик, так что не забудьте взять с собой зонтики.