В Ростове-на-Дону водоканал предъявил к застройщику 24-этажного жилого комплекса из-за долгов два иска на 4,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-05T10:45:16+03:00

О приостановке строительства речи на данный момент не идет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ресурсоснабжающая организация утверждает, что строительная компания не расплатилась за технологическое присоединение

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Водоканал южной столицы направил в Арбитражный суд Ростовской области - одно за другим - два иска с требованием к застройщику 24-этажного жилого комплекса в Западном жилмассиве вернуть долг за технологическое присоединение к его сетям.

Оба заявления поступили в канцелярию суда 2 октября, один из них, уже принят к производству, второй на рассмотрении.

В первом ресурсоснабжающая организация указывает, что строительная компания не выполнила свои обязанности по договору о технологическом присоединении, заключенном между сторонами 26 июня, и намеревается вернуть и сам долг за указанную услугу в размере 4 млн рублей, и неустойку в 177,4 тысячи рублей.

Во втором иске на данный указана только сумма требований — 524,4 тысячи рублей.

Добавим, что застройщик приступил к работам на стройплощадке весной этого года. Высотку обещают сдать в 2021 году.