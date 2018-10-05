В Ростове-на-Дону пенсионер пытался перебросить в колонию свертки с телефонами и зарядками

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-05T12:54:24+03:00

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В Ростове-на-Дону задержан 64-летний мужчина, которого подозревают в совершении, как минимум, административного правонарушения.

- В минувший четверг, 4 октября, оперативные сотрудники службы исполнения наказания задержали ростовчанина 1954 года рождения, который пытался перебросить пакеты на территорию исправительной колонии № 10, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время личного досмотра у мужчины обнаружили три свертка, в которых находились пять телефонов, два зарядных устройства и наушники. По данному факту проводится проверка, материалы будут направлены в суд Железнодорожного района Ростова-на-Дону. За попытку перебросить запрещенные предметы на территорию колонии ему грозит штраф - до пяти тысяч рублей.

Напомним, ранее в следственный изолятор Таганрога прислали посылку, в которой находилась икона с телефонов в окладе.