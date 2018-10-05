2018-10-05T12:58:50+03:00
Общество

Площадь лесов в Ростовской области в ближайшие десять лет увеличится на 10 тысяч гектаров

В региональном Минприроды озвучили цели нового «Лесного плана», рассчитанного до 2028 года
Александр СТЕПАНОВ
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Леса в Ростовской области занимают всего-навсего 2,5 процента от общей площади региона.Леса в Ростовской области занимают всего-навсего 2,5 процента от общей площади региона.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Новый «Лесной план» Ростовской области, рассчитанный на ближайшие десять лет, который должен заменить собой предыдущий (чей срок действия завершается в этом году), ставит перед собой задачу увеличить площадь лесов к 2028 году на 10 тысяч гектаров.

Об этом «КП» - Ростов-на-Дону» сообщил министр природных ресурсов и экологии РО Михаил Фишкин - по итогам заседания ведомственного общественного совета.

- Наше министерство осуществляло контроль за выполнением работ по разработке Лесного плана области на всех этапах его разработки, - заверил Фишкин.

В настоящее время документ уже направлен на согласование в Федеральное агентство лесного хозяйства. Затем, по завершении всех согласований, план должен утвердить губернатор Василий Голубев.

Отметим, что в настоящее время в Ростовской области, которая является одним из самых малолесных субъектов РФ, лесами покрыты 240 тысяч гектаров ее территории — это всего-навсего 2,5 процента от общей площади региона, причем львиную их долю (почти три четверти) занимают не природные, а искусственные леса, посаженные и выращенные человеком.

И еще одна особенность донских лесов - крайне неравномерное расположение: если в северных районах (Верхнедонском и Шолоховском) они занимают до десяти процентов территории, то, для сравнения, в южных административных образованиях (Заветинском, Ремонтненском и Егорлыкском) их доля едва достигает 0,1 процента от общей площади.

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