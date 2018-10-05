В Ростовской области виновник аварии, в которой погибла семья с двумя детьми, приговорен к четырем годам

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-05T13:05:33+03:00

В этой аварии погибли пять человек. Фото: ВК

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В Аксайском районе вынесли приговор мужчине, который 2 июня спровоцировал смертельную аварию на трассе «Дон».

-Установлено, что раним утром, управляя грузовым седельным тягачом, не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля, допустил с ним столкновение, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - После чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение уже с другим транспортным средством.

Удар был такой силы, что все три машины ( Foton , Scania, Ford Kuga ) отбросило на обочину. В результате трагедии погибли 30-летний водитель кроссовера Ford, его 32-летняя пассажирка и трое мальчиков: 10, 3 и 3 года. Водитель Foton с травмами госпитализирован в больницу.

Приговором Аксайского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием основного наказания в колонии поселении.