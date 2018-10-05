В Ростове-на-Дону на выходных заметно потеплеет

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-05T13:28:28+03:00

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В Ростове-на-Дону в ближайшие выходные горожан ждет заметное потепление. Правда, в субботу, 6 октября, температура воздуха будет такой же как и в конце рабочей недели - до плюс тринадцати тепла. А вот в воскресенье, 17 сентября, уже на четыре градуса теплее и до плюс семнадцати. В эти дни будет солнечно и без осадков. Ветер поменяет свое направление с южного на восточное. Временами его порывы будут доходить до одиннадцати метров в секунду.

В понедельник, 8 октября, ростовчанам советуют прихватить с собой зонтики. После обеда возможен небольшой дождь и похолодание до плюс пятнадцати градусов. Но уже со вторника, 9 октября, снова тепло - до двадцати градусов со знаком плюс в дневные часы. Правда, обещают облачность и ветер до пяти метров в секунду.

Атмосферное давление все эти дни выше нормы - до 764 миллиметров ртутного столба.