2018-10-05T14:05:12+03:00
Происшествия

Остановившееся сердце водителя стало причиной массовой аварии в центре Ростова-на-Дону

Пострадали четыре машины
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из паблика @rostov_roads в Instagram.Фото с места ДТП из паблика @rostov_roads в Instagram.
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Сегодня, 5 октября, очевидцы сообщили в социальной сети о массовой аварии в центре Ростова. ДТП произошло на улице Красноармейской, 88.

- Водителю Kia Rio стало плохо. Неосознанно он втопил газ в пол и влетел в три машины. Умер еще до приезда скорой - остановилось сердце, - написал свидетель происшествия, выложив фото с места трагедии.

В полиции подтвердили факт ДТП по указанному адресу.

- Около 10:30 водитель Kia Rio 1940 года рождения допустил столкновение с попутным автомобилем Kia Rio. После этого вторая машина по инерции врезалась в припаркованные иномарки Chevrolet и Volkswagen, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области. - Водитель первой Kia погиб.

Обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки, которую сейчас проводят автоинспекторы.

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