В Ростове-на-Дону задержали налетчика, который напал на АЗС

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-05T15:43:57+03:00

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В Ростове-на-Дону задержали 24-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на автозаправочную станцию.

- В торговое помещение зашел мужчина в маске и, угрожая физической расправой, потребовал деньги, - рассказали в правоохранительных органах. - Работница отдала грабителю три тысячи рублей, после чего мужчина ушел, а сотрудница обратилась в полицию.

Женщина подробно описала приметы грабителя, которого стали искать по всему району (дело было в Первомайском), в результате установили похожего по приметам. Подозреваемый - ранее судимый за грабеж.

- Правоохранители изъяли у него похищенные деньги и вернули законному владельцу, - пояснили в ГУ МВД России по РО.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.