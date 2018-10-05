Героическое спасение застрявшего кота ростовчанкой, оказалось фейком

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-05T16:06:54+03:00

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Ростовчане в социальной сети восхищаются поступком девушки, которая, рискуя своей жизнью, спасла кота. Видео этого инцидента выложено в городском паблике. Как сообщил автор публикации, случай произошел будним утром в Северном микрорайоне города.

Неловкий котик застрял в пластиковом окне на пятом этаже панельного дома. Очевидно, хозяева оставили окошко приокрытым сверху, а усатый квартирант захотел выйти подышать свежим воздум на подоконник. Поняв, что оно не может само выбраться из V-образной ловушки, животное начало звать на помощь, но дома никого не оказалось. На помощь четвероногому пришли соседи снизу. Женщина привязала швабру к длинной палке и, полностью высунувшись в окно, поддтокнула этим "инструментом" кота наверх. Под радостные крики и аплодисменты собравшихся во дворе очевидцев питомец был спасен.

- Я считаю, очень достойный поступок! Но самое трогательное в этом видео - это рука парня, который бережно обхватил свою девушку, чтобы, не дай бог, не упала, - написал автор публикации.

Однако подвиг ростовчанки оказался фейком. Точнее, случай реально произошел, но не в донской столице, а в Новосибирске, на улице Троллейной - еще в конце сентября. Как пишет "КП-Новосибирск", хозяева кота пришли домой только в вечером.