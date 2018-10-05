2018-10-05T16:31:05+03:00
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти 18-летнего студента в шахтинском колледже

Молодому человеку стало плохо во время занятий
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Региональный следком распространил официальное сообщение о начале доследственной проверки по факту смерти 18-летнего студента. Молодому человеку стало плохо прямо во время занятий.

- По предварительным данным, 4 октября, в одном из учебных заведений во время занятий студент упал и перестал подавать признаки жизни, - пояснила «КП-Ростов» Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - До приезда врачей скорой медицинской помощи молодой человек скончался.

В настоящее время следователем опрашиваются очевидцы произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства смерти студента будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

По факту начата проверка Фото: СУ СК России по РО

По факту начата проверкаФото: СУ СК России по РО

Фото: СУ СК России по РО

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