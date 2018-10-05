Концерт рэпера Face в Ростове-на-Дону 5 октября 2018 отменен

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-05T17:20:01+03:00

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Сегодня, 5 октября, в Ростове-на-Дону должен был состояться концерт мега-популярного среди подростков рэпера Face (Фейс). Однако выступление оказалось отменено, как и весь тур эпатажного исполнителя.

- Тур, запланированный на осень 2018 года, отменяется. Приношу извинения всем, кто построил планы, связанные с моими концертами. У вас обязательно будет возможность посетить мои выступления в своем городе, но не в этом году. Пути неисповедимы, - написал Face на своей странице в социальной сети.

Организаторы концерта артиста в Ростове добавили, что по билетам на несостоявшееся мероприятие можно посетить выступление рэпера Хаски, которое пройдет на той же площадке 20 ноября.

Добавим, что летом 21-летний Иван Дремин (настоящее имя Фейса) заявил, что уходит в армию. Но через несколько дней после этого он анонсировал гастрольный тур по 24 городам России и Украины. А сегодня рэпер написал в Twitter: "Вы разбили мне сердце..." За этим последовало еще одно сообщение, которое нельзя процитировать из-за высокой концентрации матерных слов.