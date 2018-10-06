2018-10-06T09:26:45+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону бесплатно накормят солдатской кашей и покажут концерт

В субботу, 6 октября, пройдет Всероссийский фестиваль Росгвардии
Ольга ГОПАЛО
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Гостей бесплатно накормят вкуснейшей солдатской кашей. Фото: ГОПАЛО Ольга.Гостей бесплатно накормят вкуснейшей солдатской кашей. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В субботу, 6 октября, в 11:00 в Ростове-на-Дону состоится II-ой Всероссийский фестиваль Росгвардии «Безопасный город. Безопасный Дон». Гостей ждут на стадионе «Динамо», что на улице Текучева.

Там пройдут спортивные соревнования, конкурсы и выставки, а также межведомственные соревнования в дисциплине «триатл» среди 17 команд силовых структур области. На различных тематических площадках каждый сможет найти занятие по интересам - посмотреть показательные выступления спецназа, посетить выставку военной техники и сдать нормативы ГТО. Там же проконсультируют по вопросам поступления на военную службу по контракту, проведут профессиональные консультации по вопросам лицензирования и хранения оружия, расскажут о современных технических средствах охраны квартир и частных домовладений. А для маленьких гостей организаторы подготовили конкурсы и подарки.

Кроме того, гостей бесплатно накормят вкуснейшей солдатской кашей, напоят горячим чаем и покажут концерт звезд эстрады.

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