2018-10-06T11:37:42+03:00
Общество

Пока хозяин спал: В Зернограде неизвестный вытащил из квартиры микроволновку и видеокамеру

Злоумышленника задержали полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленника задержали полицейские.Злоумышленника задержали полицейские.Фото: Николай КРИВИЧ
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В полицию города Зернограда Ростовской области обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. Он сообщил правоохранителям, что кто-то залез к нему в квартиру, пока он спал, и стащил оттуда микроволновку и видеокамеру. Сумму ущерба хозяин оценил в 40 тысяч рублей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, стражам порядка удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Им оказался 24-летний житель того же города. Выяснилось, что он увидел незапертое окно в одной из квартир и проник внутрь. Забрав все, что плохо лежит, воришка погрузил это в свой автомобиль и уехал восвояси. Известно, что задержанный уже ранее судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

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