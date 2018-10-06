Пока хозяин спал: В Зернограде неизвестный вытащил из квартиры микроволновку и видеокамеру

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-06T11:37:42+03:00

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В полицию города Зернограда Ростовской области обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. Он сообщил правоохранителям, что кто-то залез к нему в квартиру, пока он спал, и стащил оттуда микроволновку и видеокамеру. Сумму ущерба хозяин оценил в 40 тысяч рублей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, стражам порядка удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Им оказался 24-летний житель того же города. Выяснилось, что он увидел незапертое окно в одной из квартир и проник внутрь. Забрав все, что плохо лежит, воришка погрузил это в свой автомобиль и уехал восвояси. Известно, что задержанный уже ранее судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.