В Ростове-на-Дону болельщикам запретили проносить на стадион дудки

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-06T12:10:46+03:00

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В Ростове-на-Дону болельщикам запретили проносить на стадион, построенный специально к Чемпионату мира по футболу-2018, дудки. Об этом сообщатся в твиттере главной команды города.

- По многочисленным обращениям болельщиков с детьми, руководство ФК "Ростов" приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион "Ростов Арена". Новое правило действует начиная с домашнего матча против «Оренбурга» и не распространяется на барабаны и трещотки. Всю эту информацию они сопроводили тематической картинкой.

Напомним, футбольный матч «Ростов-Оренбург» состоится в субботу, 6 октября, в 16:30. Из-за этого в городе на несколько часов будет ограничено движение, а также организованы спецавтобсы, которые увезут болельщиков после спортивного поединка. Также в мэрии города рассказали, как дойти до стадиона пешком или добраться на автомобиле.