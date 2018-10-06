В Ростове-на-Дону с 7 октября появится новый автобусный маршрут

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-06T16:50:32+03:00

Он будет перевозить пассажиров с Западного в район центра города. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Он будет перевозить пассажиров с Западного в район центра города

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В Ростове-на-Дону будет работать новый автобусный маршрут. С 7 октября в городе отменят маршрутки под номером 67, а им на смену придут автобусы № 67а. Раньше они не ходили.

Новый маршрут будет ходить от микрорайона Левенцовский и далее ул. Еременко – ул. Зорге – пр. Стачки – пр. Сиверса – пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова – пр. Мира – ул. Металлургическая – ул. Образцовая – ул. В. Пановой – пр. Сельмаш – пр. Шолохова – пр. Театральный – ул. Крансоармейская – пл. Привокзальная – пр. Сиверса – пр. Стачки – ул. Зорге – ул. Еременко – мкр. Левенцовский.

В них будет дифференцированный тариф с льготным проездом. На сегодняшний день, весь автопарк заменен на автобусы средней вместимости, которые смогут за один проезд перевезти 68 пассажиров. В каждом имеется по кондиционеру.

Напомним, маршрутки Ростова-на-Дону: большую часть уберут в конце октября 2018 года. А ножество маршрутов отменят к 1 ноября.