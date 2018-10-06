2018-10-06T17:26:16+03:00
Спорт

Ростовские гандболистки одержали победу в матче Лиги чемпионов

Они играли с командой Швеции
Ольга ГОПАЛО
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Удонских красавиц было всего четыре дня совместных тренировок в клубе перед матчем со шведской командой. Фото: официальный сайт ГК "Ростов-Дон".Удонских красавиц было всего четыре дня совместных тренировок в клубе перед матчем со шведской командой. Фото: официальный сайт ГК "Ростов-Дон".
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В субботу, 6 октября, в первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Ростов-Дон» обыграл шведский «Сэвехов» со счетом 30:21. В этот день во Дворце спорта был аншлаг. Уже за день до встречи со шведской командой билетов практически не осталось. Перед матчем «13 сектор» растянул баннер «Ни шагу назад! Нас ждет Будапешт», чем немало вдохновил донских красавиц на предстоящую игру.

Как рассказали в пресс-службе гандбольного клуба, после перерыва на сборы национальных команд, в которых приняли участие девять игроков «Ростов-Дона», у донских спортсменок было всего четыре дня совместных тренировок в клубе перед матчем со шведской командой. Но все же победа досталась ростовчанкам.

Известно, что 9 октября «Ростов-Дон» сыграет на домашней площадке с «Динамо-Синарой», а уже 11 числа отправится во французский «Брест», где 13 октября встретится с одноименным клубом во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.

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