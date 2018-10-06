2018-10-06T17:45:55+03:00
Общество

Невеста Баскова вместе с мамой посмеялась над сплетней о себе

Поклонники предложили красавице на выбор несколько разных слухов
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники говорят, что ей уже больше месяца. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Поклонники говорят, что ей уже больше месяца. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Красавица из Ростова-на-Дону зарядила позитивом поклонников. Невеста Николая Баскова опубликовала атмосферное фото вместе со своей мамой. На нем она заразительно хохочет. Снимок «Мисс Россия» подписала:

- Прочитали с мамой очередную сплетню. Говорят, смех продлевает жизнь! Спасибо, ребята. V #будемжитьвечно.

Однако о какой именно сплетне идет речь, красавица карты не раскрыла. Но ее мать предложила объявить конкурс на самую нелепую. Поклонники тут же стали накидывать свои варианты. И первая, о том, что Виктория и ее мама сестры. Последняя настолько хорошо выглядит, что поклонники одарили Ирину Лопыреву десятками комплиментов.

Вторая была про то, что красавица в интересном положении, и потому в последнее время выбирает свободные наряды. Был вариант про то, что первую любовь Виктории звали на букву « V». Но большинство сообщений были про то, что мама и дочь восхитительно выглядят.

lopyrevavikalopyrevavika
Прочитали с @lo_rina очередную сплетню . Говорят, смех продлевает жизнь! Спасибо, ребята V #будемжитьвечно
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