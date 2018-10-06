2018-10-06T18:03:39+03:00
Общество

«Малышка на миллион»: Глубокое декольте звезды Playboy Марии Лиман сразило поклонников наповал

Красавица рассказала о своих эрогенных зонах
ГОШЕВ Игорь
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Красавица рассказала о своих эрогенных зонах. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Красавица рассказала о своих эрогенных зонах. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезды Playboy Мария Лиман порадовала подписчиков жарким фото, за которое уже получила в свою копилку тысячи лайков. Сексуальная брюнетка из Ростова-на-Дону опубликовала снимок с суперглубоким декольте и поведала поклонникам секреты на ночь.

- Мужчина, который рассмешил меня до слез, может с легкостью покорить мое сердце, - сообщила она. - А моя самая эрогенная зона - это плечо. Однако фанаты модели не стали соревноваться в шутках.

liman_marialiman_maria
Секреты на ночь
7611 отметок «Нравится»132 комментариевInstagram

А как обычно просто ограничились комплиментами в духе: «Самая сексуальная сногсшибательная эффектная красоточка!», «Ты вся как одна эрогенная зона» и «Малышка на миллион».

Известно, что сексуальная шатенка прославилась после съемок в популярном мужском журнале, после этого она стала активно вести свой Инстаграм. Параллельно красавица снимается в росиийских сериалах.

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