2018-10-06T18:26:43+03:00
Общество

"Сердце разбито": В Ростове-на-Дону вандалы разгромили, защищавшее памятник на набережной стекло

В соцсетях предполагают, что они хотели стащить таким образом деньги, которые бросали туристы
Ольга ГОПАЛО
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В соцсетях предполагают, что они хотели стащить таким образом деньги, которые бросали туристы Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".В соцсетях предполагают, что они хотели стащить таким образом деньги, которые бросали туристы Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают вопиющий инцидент, который произошел в самом центре донской столицы. Кто-то их горожан сфотографировал и опубликовал фотографию скульптурной композиции. На ней видно, что разбито стекло.

- На набережной вандалы разбили стекло, которое защищало памятник - «Сердце Ростова». Возможно, хотели достать мелочь и купюры, которые кидали туристы, - предположил автор снимка, который и придал этому делу оглазку.

Под постом почти сразу же развернулась настоящая дискуссия по теме. Были те, кто писал: мол, просто ребятам на проезд не хватило. Были и те, кто возмутился, увидев последствия такого поступка неизвестных. А один из Интернет-пользователь предложил:

- Предлагаю так и оставить, а памятник переименовать в "Менталитет Ростова».

Известно, что полиция уже ведет поиск преступников.

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