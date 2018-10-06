"Сердце разбито": В Ростове-на-Дону вандалы разгромили, защищавшее памятник на набережной стекло
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают вопиющий инцидент, который произошел в самом центре донской столицы. Кто-то их горожан сфотографировал и опубликовал фотографию скульптурной композиции. На ней видно, что разбито стекло.
- На набережной вандалы разбили стекло, которое защищало памятник - «Сердце Ростова». Возможно, хотели достать мелочь и купюры, которые кидали туристы, - предположил автор снимка, который и придал этому делу оглазку.
Под постом почти сразу же развернулась настоящая дискуссия по теме. Были те, кто писал: мол, просто ребятам на проезд не хватило. Были и те, кто возмутился, увидев последствия такого поступка неизвестных. А один из Интернет-пользователь предложил:
- Предлагаю так и оставить, а памятник переименовать в "Менталитет Ростова».
Известно, что полиция уже ведет поиск преступников.