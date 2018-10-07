2018-10-07T09:04:01+03:00
Спорт

Карпин: Смешно говорить, что газон «Ростов-Арены» не пострадал после концерта Басты, его пришлось красить в зеленый

Главный тренер «Ростова» прокомментировал состояние поля, на котором состоялся матч между его командой и «Оренбургом»
Александр СТЕПАНОВ
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Травы на газоне вообще нет у одной штрафной, заявил Карпин после матча.Травы на газоне вообще нет у одной штрафной, заявил Карпин после матча.Фото: ФК "Ростов".
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Наставник футбольного клуба «Ростов» после матча 10-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» на «Ростов-Арене», состоявшегося в субботу, 6 октября (0:1 в пользу гостей), прокомментировал состояние поля на домашнем стадионе желто-синих, где за неделю до этого прошел концерт рэпера Басты.

- Перед игрой, например, не могли тренироваться, потому что травы вообще нет у одной штрафной, - отметил Валерий Карпин. - В день игры поле красили в зеленый цвет, чтобы оно, по крайней мере, сверху выглядело хотя бы нормально. Так что говорить, будто поле не пострадало (после концерта), смешно. Но это не означает, что, мол, бы не было концерта, мы бы выиграли. Дело не в этом. Претензий к артисту нет. Дело в том, кто им разрешает здесь выступать.

Скандал накануне выступления Василия Вакуленко (Басты), напомним, разгорелся, когда ФК «Ростов» выступил с заявлением, что концерт на газоне стадиона испортит газон, после чего рэпер в свою очередь объявил о готовности отменить свое мероприятие. После пикировки гарантом восстановления поля выступило Минспорта РФ, и концерт состоялся, собрав порядка 35 тысяч поклонников Басты.

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