В Ростовской области хотят спасти от высыхания реку Кумшак, впадающую в Цимлянское водохранилище

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-07T09:49:05+03:00

Для этого придется изъять из сельхозназначения земли вблизи ее бассейна и сделать там водоохранные зоны

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Активисты выступили с инициативой, обращенной к Росприроднадзору РФ, о необходимости комплексного озеленения 121-километрового притока Дона под названием Кумшак, впадающего в него в районе Цимлянского водоохранилища неподалеку от Волгодонска.

- Некогда эта река была полноводной и использовалась для судоходства, ее обмеление произошло в середине XX века из-за того, что, когда распахивали прилегающую территорию, не учитывали, как сохранить водный баланс, - говорится в петиции, составленной Кириллом Белоглазовым. - К тому же, озеленение распахиваемых территорий было недостаточным, а сейчас там многие лесополосы износились. Из-за этого земля стала незащищенной от выпаривания и выдувания влаги. В этих условиях река Кумшак летом сильно пересыхает, в подавляющей части течения превращаясь в большой ручей.

Для восстановления Кумшака предлагается провести комплексное озеленение его бассейна: высадить вдоль реки леса, для чего, правда, придется изъять многие земли, находящиеся в частной собственности, на баланс государства, переведя их из сельхозназначения в водоохранные зоны.