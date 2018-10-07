В Ростове-на-Дону сгорел гараж вместе с иномаркой

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-07T11:28:07+03:00

В тушении принимали участие шестнадцать человек личного состава и три единицы техники. Фото: Ольга ГОПАЛО

Всего за сутки в регионе произошло восемь пожаров

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Сильный пожар вспыхнул около половины десятого вечера в субботу, 6 октября, в окраине Ростова-на-Дону, в Советском районе, неподалеку от Кумженской рощи, где ул. Малиновского переходит во Всесоюзную.

- В гараже, расположенном в пер. Красноярском, произошло возгорание, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади в 30 квадратных метров, он охватил также автомобиль, находившийся в гараже. В тушении принимали участие 16 человек личного состава МЧС, три единицы техники.

Всего, по данным спасательном главка, за минувшие сутки в донском регионе зарегистрировано восемь техногенных пожаров, в которых были спасены пять человек.