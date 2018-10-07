В Ростове-на-Дону предлагают запретить левый поворот с пр. Нагибина на ул. Ларина

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-07T11:53:53+03:00

На этой развязке ростовчанин и предлагает запретить левый поворот с пр. Нагибина. Фото: Яндекс.Карты.

А также изменить регулировку светофора на пл. Советской Конституции в районе разворота на ул. Нариманова

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Петиция с инициативой запретить левый поворот с пр. Михаила Нагибина в сторону площади Ларина — в направлении одноименной улицы — появилась на портале «Активный ростовчанин».

- Предлагаю запретить поворот на ул. Ларина при движении в сторону ТЦ «Горизонт», - предложил ростовчанин Илья Синицын. - При этом (следует) изменить регулировку светофора на площади Советской Конституции — так, чтобы в сторону Северного жимлассива зеленый свет горел на 20 секунд дольше, чем в сторону центра.

Мотивы, заставившие его выступить с такой идеей, Синицын не объясняет, однако, нетрудно догадаться, что таким образом он предлагает избавить этот участок пр. Нагибина, от пл. Ленина до ул. Ларина, от постоянных заторов, связанных как раз с тем, что перед светофором на этой развязке для автомобилей в направлении Северного остается работать только одна полоса, поскольку левая является поворотной, а правая — отведена под общественный транспорт.

А для тех, кому нужно, собственно, ехать по ул. Ларина в направлении ул. Погодина, автор инициативы и предлагает увеличить время работы следующего светофора, в районе разворота на ул. Нариманова.

Впрочем, на данный момент никто эту инициативу (а нужно 500 голосов, чтобы ее взяли на рассмотрение в мэрии) не поддержал, напротив — восемь человек выступили против.