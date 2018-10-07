В Ростове-на-Дону напротив лицея №27 устроили свалку

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-07T13:04:59+03:00

Горожане жалуются на то, что территорию, к которой примыкает еще и поликлиника, никто не убирает уже несколько дней

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Жители мкр. Болгарстрой пожаловались на появление нового свалочного очага, который возник вблизи сразу двух социальных объектов — учебного и медицинского.

- Несколько дней не убирается от мусора муниципальная территория в районе лицея №27, поликлиники Минобороны и Дома быта, не очищаются урны, - написали возмущенные люди в своем обращении на сайте сервиса «Благоустройство города», созданного на портале горадминистрации Ростова-на-Дону.

В доказательство приложена фотография — пустые жестяные банки из-под напитков, пластиковые бутылки и бумажки возле уличных урн — на фоне здания лицея.

Аналогичные обращения о стихийных свалках поступили на портал также от ростовчан, проживающих в доме на ул. Суворова, 40, где, по их словам, появилась «целая гора мусора», и из пер. Солдатского, где отходами оказалась завалена ливневка.