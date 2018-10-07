В Ростовской области в пожаре погиб 55-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-07T13:21:11+03:00

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ЧП произошло ночью в субботу, 6 октября, в Семикаракорском районе донского региона.

- Сообщение о возгорании в станице Новозолотовской на пульт дежурного поступило в начале четвертого ночи, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Горел одноэтажный частный дом на ул. Ленина. Уже через двадцать минут, силами шести человек личного состава и двух единиц техники, получилось локализовать пламя, а вскоре и потушить его. Однако спасти мужчину, находившегося в помещении, не удалось.

Уточняется, что погибшему было 55 лет. Огонь уничтожил часть домовладения (около 20 кв. метров) и повредил еще и стоящую рядом летнюю кухню.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.