2018-10-07T15:06:13+03:00
Общество

Объем перевозок разом сократится втрое: Ростовчане требуют сохранить большие автобусы на 22-м маршруте

С 21 октября в южной столице стартует масштабное изменение городской транспортной сети
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Большие автобусы, считают ростовчане, на 22-м маршруте крайне необходимы.Большие автобусы, считают ростовчане, на 22-м маршруте крайне необходимы.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

На сайте «Активный ростовчанин», сервисе официального портала мэрии южной столицы, появилась петиция с требованием не заменять на маршруте №22 (Темерник — Ц. Рынок) ныне курсирующие автобусы большой вместимости на транспорт с меньшим объемом пассажиров.

- С 1 ноября вместо 18 автобусов большой вместимости (вмещают 110 пассажиров) вводятся 10 автобусов средней вместимости (на 65 пассажиров), - говорится в обращении. - То есть возможность перевозки пассажиров уменьшается втрое! Утром по этому маршруту нельзя будет уехать с поселков, а вечером вернуться домой! Автобусы полупустыми не ходили никогда!

Под петицией уже появились нелестные комментарии в адрес разработчиков новой маршрутной сети:

- На Днепровском вырос целый микрорайон за эти годы, но никто из власти этого не заметил, и убрать автобусы большой вместимости - это преступление! Мы возвращаемся в 70-80, когда 22-й был просто "летучим голландцем". Представить страшно, что будет в непогоду и зимой, - пишут одни.

- Те, кто придумали снизить количество 22-х, либо сошли сума, либо полностью некомпетентны, - возмущены другие. - Пусть попробуют в 8 утра уехать на работу с остановки "Мирный". Когда к нему подъезжают забитые полностью 22-е и 90-е, и люди просто провожают их взглядом. Это уже просто какое-то скотское отношение! А до этого еще писали что 92-ю маршрутку переведут на Северный вместо Чкаловского...

- Эти изменения созданы, как мне кажется, чтобы лишить возможности людей из так называемых "спальных" районов добираться в центр города! - строят предположения третьи. - Во время ЧМ-2018 поставили на рейс новенькие автобусы с кондиционерами, а теперь видимо решили, что они нужнее в центральных районах, и так заполненных нормальным транспортом.

Официальной реакции на эту петицию от городских властей пока не последовало.

Масштабные изменения в маршрутной сети стартуют с 21 октября: основная суть их заключается в том, что маршрутные такси будут постепенно заменяться на автобусы большой вместимости, однако в ряде случаев произойдет и обратная замена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области в пожаре погиб 55-летний мужчина
В Ростове-на-Дону напротив лицея №27 устроили свалку
В Ростове-на-Дону предлагают запретить левый поворот с пр. Нагибина на ул. Ларина
В Ростове-на-Дону сгорел гараж вместе с иномаркой
В Ростове-на-Дону иномарка на зебре насмерть сбила пятиклассника, перебегавшего дорогу на красный свет
В Ростовской области хотят спасти от высыхания реку Кумшак, впадающую в Цимлянское водохранилище
Карпин: Смешно говорить, что газон «Ростов-Арены» не пострадал после концерта Басты, его пришлось красить в зеленый
"Сердце разбито": В Ростове-на-Дону вандалы разгромили стекло, защищавшее скульптуру на набережной
«Малышка на миллион»: Глубокое декольте звезды Playboy Марии Лиман сразило поклонников наповал
Невеста Баскова вместе с мамой посмеялась над сплетней о себе
Ростовские гандболистки одержали победу в матче Лиги чемпионов
В Ростове-на-Дону с 7 октября появится новый автобусный маршрут
Жителя Ростовской области задержали на улице с пакетиком марихуаны
В Ростове-на-Дону болельщикам запретили проносить на стадион дудки
Пока хозяин спал: В Зернограде неизвестный вытащил из квартиры микроволновку и видеокамеру
«Так и беременной можно домой доехать»: Ростовчанка рассказала, как в автобусе стала жертвой извращенца
В Ростове-на-Дону бесплатно накормят солдатской кашей и покажут концерт
Концерт рэпера Face в Ростове-на-Дону 5 октября 2018 отменен
СК начал проверку по факту смерти 18-летнего студента в шахтинском колледже
Героическое спасение застрявшего кота ростовчанкой оказалось фейком
В Ростове-на-Дону задержали налетчика, который напал на АЗС
Остановившееся сердце водителя стало причиной массовой аварии в центре Ростова-на-Дону
В аэропорту «Платов» таможенниками задержали части оборудования для майнинга криптовалют
В Ростове-на-Дону на выходных заметно потеплеет
В Ростовской области виновник аварии, в которой погибла семья с двумя детьми, приговорен к четырем годам
Площадь лесов в Ростовской области в ближайшие десять лет увеличится на 10 тысяч гектаров
В Ростове-на-Дону пенсионер пытался перебросить в колонию свертки с телефонами и зарядками