Объем перевозок разом сократится втрое: Ростовчане требуют сохранить большие автобусы на 22-м маршруте

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-07T15:06:13+03:00

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На сайте «Активный ростовчанин», сервисе официального портала мэрии южной столицы, появилась петиция с требованием не заменять на маршруте №22 (Темерник — Ц. Рынок) ныне курсирующие автобусы большой вместимости на транспорт с меньшим объемом пассажиров.

- С 1 ноября вместо 18 автобусов большой вместимости (вмещают 110 пассажиров) вводятся 10 автобусов средней вместимости (на 65 пассажиров), - говорится в обращении. - То есть возможность перевозки пассажиров уменьшается втрое! Утром по этому маршруту нельзя будет уехать с поселков, а вечером вернуться домой! Автобусы полупустыми не ходили никогда!

Под петицией уже появились нелестные комментарии в адрес разработчиков новой маршрутной сети:

- На Днепровском вырос целый микрорайон за эти годы, но никто из власти этого не заметил, и убрать автобусы большой вместимости - это преступление! Мы возвращаемся в 70-80, когда 22-й был просто "летучим голландцем". Представить страшно, что будет в непогоду и зимой, - пишут одни.

- Те, кто придумали снизить количество 22-х, либо сошли сума, либо полностью некомпетентны, - возмущены другие. - Пусть попробуют в 8 утра уехать на работу с остановки "Мирный". Когда к нему подъезжают забитые полностью 22-е и 90-е, и люди просто провожают их взглядом. Это уже просто какое-то скотское отношение! А до этого еще писали что 92-ю маршрутку переведут на Северный вместо Чкаловского...

- Эти изменения созданы, как мне кажется, чтобы лишить возможности людей из так называемых "спальных" районов добираться в центр города! - строят предположения третьи. - Во время ЧМ-2018 поставили на рейс новенькие автобусы с кондиционерами, а теперь видимо решили, что они нужнее в центральных районах, и так заполненных нормальным транспортом.

Официальной реакции на эту петицию от городских властей пока не последовало.

Масштабные изменения в маршрутной сети стартуют с 21 октября: основная суть их заключается в том, что маршрутные такси будут постепенно заменяться на автобусы большой вместимости, однако в ряде случаев произойдет и обратная замена.