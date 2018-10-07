Спасатели вытащили из Дона тонувшего рыбака-пенсионера

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-07T16:40:20+03:00

Мужчина, не удержавшись на надувной лодке, свалился за борт в холодную воду

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ЧП произошло в Багаевском районе в субботу, 6 октября: ловля рыбы в Дону с надувной лодки едва не закончилась для 68-летнего жителя хутора Ажинов гибелью.

- Мужчина, рыбачивший на реке, не удержался в лодке и упал в холодную воду, - рассказали в поисково-спасательной службе во внутренних водах Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. - К моменту прибытия спасателей он замерз и из последних сил держался за борт. Вместе с лодкой его и доставили на берег. Но от медицинской помощи рыбак отказался.

Такие случаи, к сожалению, не редкость. И зачастую за ними стоят нарушения требований безопасности на воде.

Следует отметить, что только за минувшую неделю на водоемах региона, по информации областного главка МЧС, инспекторским составом ГИМС было проведено более 30 патрулирований, в которых выявлено 31 правонарушение — и основная доля из них это нарушение правил эксплуатации маломерных судов.