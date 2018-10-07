В 2018-м жители Ростовской области набрали в полтора раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-07T17:55:54+03:00

Общая сумма средств, взятых в долг у банков на приобретение жилья, за восемь месяцев составила 38,5 млрд рублей

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Жители донского региона стали активнее приобретать жилье в ипотеку — об этом «КП» - Ростов-на-Дону» сообщили в Центробанке России.

По данным на 1 сентября, количество ипотечных кредитов, взятых с начала 2018-го, составило 21,5 тысячи — на общую сумму в 38,5 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за такой же период прошлого года: тогда было 14,1 тысячи кредитов на 23,3 млрд рублей.

Средний срок кредита в этом году — 16,5 лет (в прошлом 15,9), при средней ставке 9,59 процента годовых (в 2017-м было 11,29%).

Собственно, эксперты и полагают, что улучшение условий кредитования и стало главной причиной роста ипотечных кредитов в Ростовской области.

По объемам приобретения квартир в долг ростовчане занимают второе место в Южном Федеральном округе после Краснодарского края (там с восемь месяцев взяли 26,7 тысячи ипотечных кредитов на 47 млрд).