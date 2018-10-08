В Ростове-на-Дону 35-летний байкер погиб в столкновении с "Акцентом"

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-08T08:50:17+03:00

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Вечером, 7 октября, в Ростове на улице Доватора произошло смертельное ДТП. Около дома № 30/24 столкнулись встречные мотоцикл и автомобиль Hyundai Accent. Как рассказали в полиции, 21-летний водитель иномарки, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении 35-летнему мотоциклисту. В результате аварии последний погиб. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

В социальных сетях появились видео с места происшествия. В комментариях ростовчане выражают соболезнования родственникам погибшего и добавляют новых подробностей от очевидцев.

- Мотоциклист превысил скорость и не смог затормозить. Он бросил байк и ударился о машину своим телом. Мотоцикл пролетел еще метров 20-30 по "встречке" и никого не задел, - рассказал один из пользователей сети, ссылаясь на свиделей аварии.