2018-10-08T09:51:34+03:00
Общество

Отопление в Ростове-на-Дону дадут 15 октября

В мэрии заявили, что город готов к отопительному сезону 2018-2019
Илья БОГОМОЛОВ
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Подготовка теплового хозяйства Ростова-на-Дону закончена в нормативные сроки. Об этом сообщает администрация города.

- К 1 сентября были полностью подготовлены все объекты социальной сферы и получены паспорта готовности по ним. К 1 октября была подготовлена 271 котельная в городе. Выполнены промывка, опрессовка и ревизия систем отопления 4653 жилых домов с центральным отоплением, - передает пресс-служба мэрии. - Кроме того, ресурсоснабжающими организациями проведена реконструкция 5,5 километров теплосетей, 92,5 километра воздушных и кабельных линий, 58 трансформаторных подстанций, замена 10 газораспределительных пунктов, перекладка более 11 километров водопроводных линий и более 8,5 километров канализационных сетей.

Глава администрации города Виталий Кушнарев отметил тепло в дома ростовчан поступит своевременно. Согласно постановлению «О начале отопительного периода в Ростове-на-Дону 2018-2019 годов», ориентировочная дата начала подключения к теплоисточникам объектов социальной сферы – 10 октября, жилых домов – 15 октября.

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