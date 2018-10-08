СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-08T10:19:08+03:00

В Ростове-на-Дону будет перекрыт центр города, автомобилистов просят планировать маршруты с учетом этой информации. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Выясняем, как программа запланирована на эстафету огня Всемирной зимней Универсиады-2019, маршрут и список факелоносцев

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Эстафета огня Всемирной зимней Универсиады-2019 8 октября 2018 в Ростове-на-Дону: центр города перекроют на час. Об этом официально сообщили в городском Департаменте транспорта. В частности, с 11:00 до 12:00 понедельника, 8 октября, будет прекращено движение транспортных средств. Чиновники говорят, что происходить это будет поэтапно на период прохождения организованной колонны.

Речь идет об улице Большая Садовая - на участке от проспекта Кировский до проспекта Ворошиловский, а также по проспекту Ворошиловский - на участке от ул Большая Садовая до площади Гагарина.

Кроме того, с 05:00 до 13:00 будет запрещена стоянка транспорта по проспекту Ворошиловский.

Известно, что общая длина маршрута составит 2,5 километра. От донского края факелы Всемирной эстафеты пронесут 20 дончан, добившихся больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах.

КОНКРЕТНО

Итоговый список факелоносцев от Ростовской области

Самвел Аракелян, Сергей Балабанов, Анна Вяхирева, Денис Гордиенко, Нияз Ильясов, Заур Курамагомедов, Артем Лукьяненко, Бесарион Месхи, Владимир Мирошников, Майя Петрова, Вартерес Самургашев, Николай Спинев, Марина Судакова, Олег Фатун, Никита Чекрыгин, Валерия Маслова, Сергей Тараканов, Михаил Потапов, Геннадий Ермилов, Илья Хоменко.

НАША СПРАВКА

XIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года по 11 видам спорта. По традиции Универсиаду предваряет Эстафета огня. Эстафета огня зимней универсиады – 2019 стартовала 20 сентября 2018 года. Она пройдет по 30 городам России, в том числе по территории Ростовской области. Закончится путешествие огня Универсиады в марте 2019 года в Красноярске.