Победу Хабиба Нурмагомедова в Ростове-на-Дону отметили разукрашенными автомобилями

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-08T11:16:20+03:00

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После победы Хабиба Нурмагомедова над ирландецем Конором Макгрегором поклонники дагестанского бойца в Ростове-на-Дону устроили несколько акций, радуясь результатам боя. В сети появилось видео, как несколько мужчин в национальных головных уборах скандируют: "Хабиб - чемпион!" в парке Горького. Также пользователи выложили множество фотографий автомобилей, разрисованных баллончиками с краской. "Художники" пишут на машинах: "Хабиб 27/0". Это значит, что у бойца 27 побед и ни одного поражения. Комментируя фотографии многие ростовчане недоумевают, почему вокруг этого боя такой ажиотаж.

Напомним, бой по смешанным единоборствам состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе. Чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов сражался с бывшем двукратным чемпионом Макгрегором. Спортсмен из России одолел ирландца в честном поединке, но может остаться без чемпионского пояса из-за скандала, который произошел после боя.