В Ростовской области от удара током погиб 20-летний парень, который залез на крышу поезда

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-08T11:40:43+03:00

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Южное следственное управление сообщило о начале проверки по факту гибели 20-летнего парня. Согласно официальной версии, в воскресенье, 7 октября, около семи вечера 20-летний житель Новочеркасска залез на крышу вагона.

- От приближения молодого человека к высоковольтным проводам образовалась электрическая дуга, в следствии чего его смертельно травмировало высоковольтным электрическим током, - пояснили в пресс-службе ведомства.

На место тут же прибыла следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего и родственники погибшего. По неофициальным данным, молодой человек просто решил перелезть через поезд, который преграждал ему путь.

Напомним, правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта запрещают движение по путям даже при отсутствии на них подвижных составов, не разрешается также подниматься на опоры, специальные конструкции сети и влезать на вагоны, цистерны и другие объекты в целях предотвращения контакта с проводами высокого напряжения.