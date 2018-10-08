СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-08T11:54:06+03:00

В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли два человека

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В ночь с 7 на 8 октября в городе Каменск-Шахтинский при пожаре погибли два человека. Как пояснили в службе спасения, сообщение о пожаре поступило в полночь. По словам очевидцев, загорелась квартира, расположенная в доме по улице Железнодорожной. Когда на место прибыли пожарные, огонь распространился по площади 12 квадратных метров. Погибли хозяева квартиры - мужчин и женщина.

- В ликвидации последствий пожара участвовали семь человек личного состава, которые задействовал три единицы техники, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ростовской области. - Полностью ликвидировать огонь удалось через 33 минуты после получения сообщения.

Причина возгорания еще неизвестна, на место выехали дознаватели.

Напомним, также в воскресенье, 7 октября, в слободе Большая Мартыновка сгорели складские помещения. К счастью, жертв не было.